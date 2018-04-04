Жена украинского нардепа похвасталась "горячим" фото

Автор снимка - украинский фэшн-фотограф Соня Плакидюк.

Жена народного депутата Украины Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская похвасталась стильным снимком.

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Фото она разместила в Instagram. На нем диджей позирует в бежевом тренче и высоких сапогах-чулках. На снимке Топольская обнажила плечо и бедро.

"Соблазн", "Горячо", "Королева" - пишут в комментариях под фото подписчики Топольской.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" и бывший журналист Сергей Лещенко 9 сентября 2017 года женился на диджее Анастасии Топольской. Пара уже долгое время живет вместе.