Свадьба в оранжерее: Лещенко женился на диджейке Топольской

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" и бывший журналист Сергей Лещенко 9 сентября женился на диджее Анастасии Топольской. Пара уже долгое время живет вместе.

После официальной части, фотографирования в столичных парках, молодожены поехали праздновать свадьбу в оранжерею "Сад желаний" ВДНХ, которую специально для вечеринки закрыли на спецобслуживание. Об этом пишет "Страна.uа".

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Поздравить молодоженов пришли около 40 гостей, среди которых – и нардепы Мустафа Найем и Светлана Залищук. Внутри играла электронная музыка.

Отметим, что Лещенко под Новый год сделал предложение диждейке Анастасии Топольской.

Напомним, сегодня также женился сын генпрокурора Юрия Луценко.