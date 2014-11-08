В Нидерландах остаются неопознанными 9 пассажиров сбитого на Донбассе “Боинга”

В Нидерландах остаются неопознанными 9 пассажиров авиарейса МН-17, который был сбит летом террористами в небе над Донецкой областью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после церемонии прощания и отправления останков тел пассажиров «Боинга-777» сообщил министр иностранных дел Королевства Нидерланды Берт Кундерс.

“Остаются неопознанными 9 пассажиров самолета”, - сказал министр и отметил, что сейчас невозможно сказать точно, когда именно, да и будут ли вообще опознаны все тела.

«Вы понимаете, что работа экспертов - это очень кропотливый труд, и я не могу сказать, когда и будут ли окончательно идентифицированы все погибшие. Но я, учитывая плодотворное сотрудничество, выражаю уверенность, что нам удастся максимально приблизиться к идентификации всех жертв», - сказал Кундерс.

Он отметил солидарность и плодотворное сотрудничество с местными властями Харькова, с представителями ОБСЕ и правительств Нидерландов, Австралии и Малайзии.

Кундерс сообщил, что в понедельник, 10 ноября, в Нидерландах будет объявлен национальный траур по погибшим.

В свою очередь, председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута отметил, что останки тел, которые сегодня будут отправлены самолетом в Нидерланды, были собраны на месте падения самолета. По словам Балуты, на это время один из секторов, где ведется поиск, остается малоисследованным. Этот сектор расположен севернее птицефабрики, он составляет около 19% от общей площади, где ведутся поисковые работы.

Читайте такжеБоевики «ДНР» заявили, что на месте катастрофы Боинга-777 нашли новые человеческие останкиКак сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, совершавший рейс Амстердам, - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.