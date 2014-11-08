В Нидерланды из Харькова отправился самолет с останками тел пассажиров “Боинга-777”

Как передает корреспондент УНИАН, самолет отправился из международного аэропорта “Харьков” около 11.45.

На взлетно-посадочной полосе состоялась церемония прощания с погибшими. В церемонии приняли участие председатель Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута, министр иностранных дел Королевства Нидерланды Берт Кундерс, посол Нидерландов в Украине Кейс Кломпехаувер, председатель международной миссии по расследованию авиакатастрофы рейса МН-17 Питер Яап Аальберсберг.

На брифинге Кундерс выразил благодарность украинской стороне за должным образом организованную церемонию прощания. Он подчеркнул, что объем выполненной работы свидетельствует о солидарности украинской и голландской сторон. Министр отметил активное сотрудничество и поблагодарил за работу представителей ОБСЕ, местной власти, а также правительства Нидерландов, Австралии, Малайзии которые обеспечивали работу поисковой миссии.

По словам Кундерса, голландская сторона продолжит возвращение семьям погибших останков тел. Он подчеркнул, что Нидерланды, которые занимаются расследованием авиакатастрофы, намерены “провести сбор обломков самолета, а также провести следствие, которое приведет ответственных в суд”.

Он прибавил, что сбор обломков самолета “является жизненно важным для результатов следствия”. При этом министр обратил внимание на то, что начало работ по сбору обломков самолета будет зависеть от безопасности на месте проведения работ.

В свою очередь Балута отметил, что за все время работ по сбору и транспортировке в Нидерланды тел погибших в Харьковской области максимально работали до 600 иностранных экспертов и полицейских, а также до 400 работников местной прокуратуры, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, судмедэкспертов.

По словам Балуты, в середине августа работа была временно прекращена. После возобновления работ в первой декаде сентября было проведено 4 выезда в зону падения самолета, во время которых было найдено определенное количество останков тел.

“Сегодня мы провели борт, на котором были 5 гробов с останками и фрагментами тел погибших”, - сказал Балута.

Он заметил, что сегодня в Харькове прошло совещание представителей Голландии и Украины, на котором стороны определились с дальнейшей работой поисковой миссии.

Как сообщал УНИАН, 17 июля в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет «Боинг-777» компании Malaysia Airlines, совершавший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 43 человека, в частности все члены экипажа, были гражданами Малайзии.

Самолет упал в районе Шахтерска в зоне, контролируемой боевиками.

Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз.

24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.

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