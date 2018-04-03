Циничная схема: журналисты выяснили, как псевдоволонтеры наживаются на семьях бойцов АТО (видео)

Родителям советуют тщательно проверять благотворительные организации перед тем, как доверять им своих детей для отправки на обучение за границу.

Журналисты разоблачили циничную схему, как благотворители обманывают семьи бойцов АТО ради больших денег.

Об этом говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1.

Журналисты приводят пример 15-летнего Ильи Корниенко – сына бойца АТО. Парень мечтал получить престижное образование за рубежом и нашлись люди, которые пообещали воплотить его желание в жизнь.

Его отец в 2014 году получил на Донбассе контузию и потерял слух. За это волонтеры пообещали Илье устроить его на обучение в польском колледже. Цена была символическая – всего 800 гривен. Илья с сотней таких же как он упаковал чемоданы и отправился в «путь к мечте».

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Дети проехали на автобусе несколько часов, после чего он остановился – водитель начал требовать деньги за рейс. 100 детей оказались в ловушке на заправке посреди поля в неоплаченном автобусе.

Родители забили тревогу и вызвали к автобусу полицию и журналистов. После этого у «волонтерки» Риммы Ковалевской, которая организовывала поездку, вдруг нашлись деньги на рейс, которые, как выяснилось впоследствии, она одолжила.

Детям пришлось возвращаться домой. Когда родители стали разбираться в ситуации, оказалось, что благотворительный фонд не такой уж и благотворительный – польская сторона, которая вроде бы должна была принять новых студентов, не знала о существовании этого фонда и детей там никто не ждал.

Сама волонтер заявила, что обманула не она, а ее – польская сторона, которая не встретила автобус. Куда делись 80 000 гривен, которые собрали на поездку, Римма не признается, но под давлением журналистов и родителей пообещала все вернуть.