Циничная схема: журналисты выяснили, как псевдоволонтеры наживаются на семьях бойцов АТО (видео)

13:19, 03 апреля 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом говорится в сюжете программы «Гроши» на телеканале 1+1.

Журналисты приводят пример 15-летнего Ильи Корниенко – сына бойца АТО. Парень мечтал получить престижное образование за рубежом и нашлись люди, которые пообещали воплотить его желание в жизнь.

Его отец в 2014 году получил на Донбассе контузию и потерял слух. За это волонтеры пообещали Илье устроить его на обучение в польском колледже. Цена была символическая – всего 800 гривен. Илья с сотней таких же как он упаковал чемоданы и отправился в «путь к мечте».

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Дети проехали на автобусе несколько часов, после чего он остановился – водитель начал требовать деньги за рейс. 100 детей оказались в ловушке на заправке посреди поля в неоплаченном автобусе.

Родители забили тревогу и вызвали к автобусу полицию и журналистов. После этого у «волонтерки» Риммы Ковалевской, которая организовывала поездку, вдруг нашлись деньги на рейс, которые, как выяснилось впоследствии, она одолжила.

Детям пришлось возвращаться домой. Когда родители стали разбираться в ситуации, оказалось, что благотворительный фонд не такой уж и благотворительный – польская сторона, которая вроде бы должна была принять новых студентов, не знала о существовании этого фонда и детей там никто не ждал.

Сама волонтер заявила, что обманула не она, а ее – польская сторона, которая не встретила автобус. Куда делись 80 000 гривен, которые собрали на поездку, Римма не признается, но под давлением журналистов и родителей пообещала все вернуть.

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Теги: #волонтеры#мошенничество