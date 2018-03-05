В Донецкой области чиновники мошенничали на поставках "буржуек" в прифронтовые Марьинку и Красногоровку - нардеп

Прокуратура признала служебную халатность Донецкой ВГА при их закупке для населения, поставленные печки не выполняют свои функции, поскольку являются некачественными.

Депутат Верховной Рады Украины Ольга Червакова заявила, что прокуратура признала служебную халатность чиновников Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) при закупке печей-"буржуек" для населения прифронтовых Марьинки и Красногоровки.

Об этом она сообщила в Facebook. По ее данным, прокуратура признала служебную халатность Донецкой ВГА при их закупке для населения.

"Главному специалисту по работе с гуманитарной помощью Департамента Донецкой ВГА Маляру А.В. вручено подозрение по ч.1 ст. 367 УК Украины. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на 3 года и запрет занимать определенные должности. Напомню, что в декабре 2015 года в результате обстрела этих прифронтовых городов был разрушен магистральный газопровод, в результате чего там отсутствует централизованное отопление. Во время зимы 2015-16 года в Красногоровке насмерть замерзло 11 человек", - сообщила нардеп.

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Она напомнила, что в октябре 2016 года обратилась к председателю Донецкой ВГА Павлу Жебривскому с просьбой обеспечить население альтернативными источниками тепла, чтобы обезопасить от подобных рисков в дальнейшем.

"Ситуация с отоплением была признана чрезвычайной местного уровня только в конце ноября 2017 года. Тогда же на буржуйки было выделено 1 млн 188 тысяч гривен. Далее - незамедлительно должны были быть закуплены буржуйки. Согласно ответам на мои депутатские обращения, 296 штук - для Марьинки и 264 - для Красногоровки. Для городов, где ситуация признана чрезвычайной, законом предусмотрена так называемая "переговорная процедура" - то есть, быстро, без тендеров люди могли бы получить тепло. Что произошло на самом деле. На самом деле буржуйки начали поступать в эти города только после нового года. Тогда я выступала с парламентской трибуны, и пересказала историю, которую мне расказало руководство Красногоровской ВГА: по документам должно было поступить 264 прибора, а фактически поступило 126, и ни одной тонны угля или другого топлива", - добавила нардеп.

Она отметила, что неизвестно, поступили ли остальные "буржуйки" хотя бы весной, но местное население возмущалось тем, что печи не работают или работают плохо.

"Как сообщили мне источники в прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что поставленные печи действительно не выполняют свои функции, поскольку являются некачественными. Также в данном уголовном производстве поставщику печей 12.01.2018 года объявлено подозрение по статье "мошенничество" (ч. 2 ст. 190 УКУ), и "подделка документов, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц" (ч. 2 ст. 358 УК). Тогда же производство было направлено в суд", - подытожила Червакова.

Ранее стало известно, что в Запорожье чиновники выводили средства из госбюджета и вывозили на оккупированные территории.