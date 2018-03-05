В Донецкой области чиновники мошенничали на поставках "буржуек" в прифронтовые Марьинку и Красногоровку - нардеп
Депутат Верховной Рады Украины Ольга Червакова заявила, что прокуратура признала служебную халатность чиновников Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА) при закупке печей-"буржуек" для населения прифронтовых Марьинки и Красногоровки.
Об этом она сообщила в Facebook. По ее данным, прокуратура признала служебную халатность Донецкой ВГА при их закупке для населения.
"Главному специалисту по работе с гуманитарной помощью Департамента Донецкой ВГА Маляру А.В. вручено подозрение по ч.1 ст. 367 УК Украины. Ему грозит наказание в виде ограничения свободы на 3 года и запрет занимать определенные должности. Напомню, что в декабре 2015 года в результате обстрела этих прифронтовых городов был разрушен магистральный газопровод, в результате чего там отсутствует централизованное отопление. Во время зимы 2015-16 года в Красногоровке насмерть замерзло 11 человек", - сообщила нардеп.
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Она напомнила, что в октябре 2016 года обратилась к председателю Донецкой ВГА Павлу Жебривскому с просьбой обеспечить население альтернативными источниками тепла, чтобы обезопасить от подобных рисков в дальнейшем.
"Ситуация с отоплением была признана чрезвычайной местного уровня только в конце ноября 2017 года. Тогда же на буржуйки было выделено 1 млн 188 тысяч гривен. Далее - незамедлительно должны были быть закуплены буржуйки. Согласно ответам на мои депутатские обращения, 296 штук - для Марьинки и 264 - для Красногоровки. Для городов, где ситуация признана чрезвычайной, законом предусмотрена так называемая "переговорная процедура" - то есть, быстро, без тендеров люди могли бы получить тепло. Что произошло на самом деле. На самом деле буржуйки начали поступать в эти города только после нового года. Тогда я выступала с парламентской трибуны, и пересказала историю, которую мне расказало руководство Красногоровской ВГА: по документам должно было поступить 264 прибора, а фактически поступило 126, и ни одной тонны угля или другого топлива", - добавила нардеп.
Она отметила, что неизвестно, поступили ли остальные "буржуйки" хотя бы весной, но местное население возмущалось тем, что печи не работают или работают плохо.
"Как сообщили мне источники в прокуратуре, в ходе досудебного расследования установлено, что поставленные печи действительно не выполняют свои функции, поскольку являются некачественными. Также в данном уголовном производстве поставщику печей 12.01.2018 года объявлено подозрение по статье "мошенничество" (ч. 2 ст. 190 УКУ), и "подделка документов, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц" (ч. 2 ст. 358 УК). Тогда же производство было направлено в суд", - подытожила Червакова.
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