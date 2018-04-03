Холодницкий: жучок в моем кабинете устанавливал смотрящий за аквариумом

Глава САП не понимает, как вообще было получено разрешение на негласные действия в его отношении.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что прослушивающее устройство в его кабинете устанавливал не агент НАБУ, а гражданское лицо – «человек, который обслуживал аквариум».

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Как сообщает LIGA.net, такое заявление Холодницкий сделал перед допросом в Генпрокуратуре. По его словам, смотрящему за аквариумом «просто дали аппаратуру для установки».

"Насколько я понимаю, это обычный человек, который занимался аквариумом, просто ему дали аппаратуру, которую надо установить. Нашли (жучок, - ред.), потому что было странное поведение", - отметил он.

Глава САП интересуется, как вообще было получено разрешение на негласные действия. Согласно закону, прослушку можно осуществлять только в производствах по тяжким преступлениям. Это значит, что должно быть производство, например, о получении взятки, отмечает Холодницкий.

"Начинали за здравие, закончили за упокой. Начинали негласные розыскные действия, чтобы увидеть, как мне взятки носят. Слушали, слушали, наслушали на что? На легкое преступление", - подчеркнул глава САП.

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Напомним, 27 марта генпрокурор Юрий Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого. 30 марта Луценко заявил, что обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Холодницкого с должности руководителя САП.

Сытник в интервью ZN.UA заявил, что следователям НАБУ периодически поступала информация о некоторых странных и непонятных действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Он отметил, что у НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницкого, но по одному из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения». «По делу о хищениях в Одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сказал Сытник. Зарегистрировали производство работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Также Сытник сообщил, что речь идет «о делах «по заявлению и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, которое касается фирмы «Золотой мандарин», которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция «Народный фронт»); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга.

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливе» информации относительно готовящихся обысков тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на некоторых должностных лиц для принятия ими определенных решений».