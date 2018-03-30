"Слив информации об обысках ": Сытник рассказал о деталях производства по Холодницкому

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений».

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал, что после подтверждения информации о препятствовании руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким расследованию ряда уголовных дел, в отношении него было открыто уголовное производство.

Об этом Сытник заявил в интервью ZN.UA.

По его словам, следователям НАБУ периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров.

«Избранная им линия поведения долгое время негативно сказывалась на эффективности наших расследований и дальнейшей судебной перспективе ряда дел. Нам периодически приходила информация о некоторых странных и необъяснимых действиях руководителя САП и отдельных прокуроров. Чем активнее мы расследовали, тем больше тревожных сигналов поступало. У детективов были предположения, что расследования сознательно тормозились», - сказал Сытник.

Он отметил, что у НАБУ долгое время не было доказательств относительно Холодницкого, но по одному из дел удалось получить «конкретную информацию, которая подтвердила наши худшие подозрения».

«По делу о хищениях в одесской мэрии. Так вот, мы получили информацию и поняли, что пускать ситуацию на самотек недопустимо», - сообщил Сытник.

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Зарегистрировали производство работники Генеральной прокуратуры, поскольку надзорным прокурором НАБУ является именно Холодницкий.

Также Сытник отметил, что кроме дела о хищениях в мэрии Одессы, речь идет о делах «по заявлению и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун по факту предложения ей неправомерной выгоды; дела, касающегося фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с народным депутатом Логвинским (Георгий Логвинский, фракция «Народный фронт» – УНИАН); расследований, связанных с е-декларациями высших должностных лиц; расследований, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга. Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца».

Сытник отметил, что на записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о «сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений».

«На определенном этапе коллеги из Генеральной прокуратуры предложили нам объединить усилия, чтобы получить доказательства. Мы согласились, понимая, что в данном случае такое сотрудничество является необходимым и обоснованным. Если бы мы закрыли глаза на известные нам факты, то стали бы соучастниками незаконных действий», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в марте в СМИ появилась информация, что Холодницкий готовится подать в отставку после Пасхальных праздников.

Народный депутат Украины из фракции «Самопомич» Егор Соболев заявил, что Холодницкого будут «подталкивать» к решению уйти в отставку, и назвал появление такой информации формой давления на руководителя САП.

Кроме того, некоторые СМИ написали, что НАБУ и Генпрокуратура якобы несколько недель прослушивали кабинет Холодницкого. Руководитель САП позже подтвердил, что нашел у себя в офисе прибор, похожий на прослушивающее устройство.

Сытник назвал эти публикации «провокационными статьями безответственных журналистов».

27 марта Луценко подтвердил, что Генпрокуратура и НАБУ проводили следственные действия в отношении Холодницкого.

Сегодня, 30 марта, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением о снятии Назара Холодницкого с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.