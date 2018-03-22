Валентин Резниченко: Реабилитационный центр в Днепре оказал помощь 1700 воинам АТО

Созданный в 2015 году по инициативе Днепропетровской облгосадминистрации реабилитационный центр за время своей работы оказал помощь 1700 воинам АТО, из них 170-ти - только с начала 2018 года.

«В реабилитационном центре в Днепре оздоравливаются ребята со всей области. В этом году учреждение приняло уже более 170 демобилизованных участников АТО», - сказал губернатор области Валентин Резниченко.

Резниченко также отметил, что пройти реабилитацию в центре могут и близкие родственники погибших бойцов. При этом лечение и все процедуры, предоставляемые центром, бесплатные.

Реабилитационный центр оснащен современной аппаратурой, а медперсонал имеет высокую квалификацию. Медицинская помощь предоставляется в комплексе с психологической. В частности, в центре применяют арт- и театротерапию. Средняя продолжительность курса реабилитации составляет 21 день.

Кроме того, реабилитационный центр помогает участникам АТО и их семьям с оформлением документов и подачей заявок на получение земельных участков, а также имеет возможность направлять детей воинов в санатории.

По данным Днепропетровской ОГА, еще один подобный центр в настоящее время строится на базе курорта “Соленый лиман”, где наряду с традиционным санаторно-курортным лечением будут проводиться и реабилитационные программы. Этот центр рассчитан на предоставление помощи 1000 бойцов ежегодно.

Валентин Резниченко напомнил, что для демобилизованных бойцов при обладминистрации работают группы помощи при трудоустройстве, а также курсы английского языка и ІТ. «Мы, как команда Президента Петра Порошенко и как область, прилегающая к оккупированным территориям, и в дальнейшем будем оказывать помощь нашим воинам», - сказал Резниченко.