Сенцов «готов написать» прошение о помиловании – адвокат

Такой шаг необходим для того, чтобы принять участие в обмене пленными.

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов «готов написать» прошение о помиловании, если будет стоять вопрос о его обмене.

Об этом заявил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, сообщает "Радио Свобода".

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«А другого варианта и не будет, скорее всего. Все политзаключенные, в том числе Савченко, проходили через эту процедуру. Здесь ты либо пишешь и едешь, или сидишь дальше. Олег готов написать», – сказал адвокат, отвечая на вопрос о том, готов ли Сенцов просить о помиловании.

Как сообщал УНИАН, Сенцова вместе с Александром Кольченко задержали российские спецслужбы в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.