Мать Кольченко рассказала о состоянии сына в российской колонии

Состояние украинского политического заключенного Александра Кольченко, удерживаемого в российской колонии в Челябинской области, ухудшается, он сильно похудел.

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Об этом мама Александра Лариса Кольченко сообщила «Громадському радио».

«Месяц тому назад я была на свидании с Сашей в Копейске. Он очень похудел. Парень 190 см роста весит 62 килограмма. Он лежал в больнице с диагнозом «дефицит веса». Его здоровье начало ухудшаться», - сказала Кольченко.

Она напомнила, что сегодня ее сыну исполняется 28 лет.

«Это четвертый день рождения в неволе. Первый свой день рождения он провел в «Лефортово», второй - в СИЗО в Ростове-на-Дону, третий и четвертый - в городе Копейск Челябинской области. Этот праздник в нашей семье со слезами на глазах», - отметила мамы.

По ее словам, письма от крымских друзей до него не доходят.

Как сообщал УНИАН, сегодня президент Петр Порошенко заявил, что Украина не прекратит бороться за освобождение Кольченко и других заложников Кремля.

Также сегодня в нескольких аэропортах в Украине и за рубежом состоялась акция «Напрасное ожидание» в поддержку Кольченко и других незаконно осужденных в России украинцев.

Справка УНИАН. Активиста Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали сотрудники ФСБ РФ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 приговорил Сенцова и Кольченко к 20 и 10 годам заключения соответственно. Оба вину не признали.