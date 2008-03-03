Нафтогаз хочет оставить Украину еще и без денег от УкрГаз-Энерго?

НАК «Нафтогаз Украины» обратился с иском в Хозяйственный суд Киева с требованием ликвидировать СП ЗАО «УкрГаз-Энерго».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил журналистам член Наблюдательного совета «УкрГаз-Энерго» Андрей ГАЛУЩАК.

Он уточнил, что с соответствующим иском «Нафтогаз» обратился в суд в первой половине февраля. В этой связи А.ГАЛУЩАК отметил, что ликвидация совместного предприятия ставит под сомнение возможность выплаты компанией дивидендов по прибыли на госдолю.

«Компания, которая ликвидирована, не может выплачивать дивиденды своим собственникам», - сказал он.

Кроме того, он добавил, что в случае непогашения НАК «Нафтогаз Украины» в полном объеме задолженности перед компанией, "УкрГаз-Энерго" вынуждена будет учитывать взаимозачетом данный убыток в счет прибыли, которая начислена на госдолю.

А.ГАЛУЩАК отметил, что данная ситуация должна стать предметом переговоров между «УкрГаз-Энерго», НАК «Нафтогаз Украины» и правительством.

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария) и НАК "Нафтогаз Украины" весной 2006 года. С апреля 2006 года компания является основным импортером природного газа в Украину, который покупает у RosUkrEnergo.

Компания RosUkrEnergo AG (Швейцария) является эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО "УкрГаз-Энерго".

50% RosUkrEnergo принадлежит российскому газовому монополисту ОАО "Газпром", 45% - украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.