В САП подтвердили арест имущества главы Госаудитслужбы Гавриловой

Чиновник сможет пользоваться своим имуществом, но не сможет его отчуждать.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) подтвердили факт ареста имущества председателя Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой, которая обвиняется в незаконном обогащении.

Читайте такжеГлаву Госаудитслужбы подозревают в незаконном обогащении на 10 миллионов гривеньКак сообщает «РБК-Украина», об этом журналистам рассказал прокурор САП Виталий Кравец.

"Имущество арестовано. Рассмотрение проводилось в закрытом режиме без ее участия - такой порядок предусмотрен УПК. Пользоваться она им сможет, не сможет отчуждать. Арест накладывается судом, может быть отменен только судом", - рассказал прокурор.

Отмечается, что 2 марта во время отчета Госаудитслужбы, Гаврилова, отвечая на вопросы журналистов, сообщила, что об аресте своего имущества ничего не знает.

"Я пользуюсь своим имуществом. На сегодня у меня информация об аресте моего имущества отсутствует. Потому что нет решения суда нет на руках у меня, ни у моих адвокатов, и также это постановление суда отсутствует в реестре, насколько мне известно", - указала она.

Как сообщал УНИАН, 23 января детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Госаудитслужбы Гавриловой в незаконном обогащении на сумму почти 10 млн грн и декларировании недостоверных данных. 25 января суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и применил к Лидии Гавриловой меру пресечения в виде личного обязательства.

В то же время, 30 января Соломенский райсуд Киева отказался отстранять Лидию Гаврилову от выполнения служебных обязанностей.