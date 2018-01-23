Главу Госаудитслужбы подозревают в незаконном обогащении на 10 миллионов гривень

Детективы НАБУ сообщили главе Государственной аудиторской службы о подозрении в незаконном обогащении на сумму около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозрение согласовано со Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Предварительная правовая квалификация дела - ч.3 ст.368-2 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ст.366-1 (Служебный подлог) УК украины.

По данным следствия, в течение 2015-2017 годов чиновник получила в собственность активы, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, и стоимость которых значительно превышает ее законные доходы.

«В частности, речь идет о приобретенных объектах недвижимого имущества в г. Киеве (квартира, два паркоместа), внедорожнике (2016 года выпуска), дорогостоящей мебели, технике, золотых слитках и наличных — в сумме 112,8 тыс. долл. США и 8,5 тыс евро, — найденных и изъятых детективами НАБУ во время обыска квартиры по месту жительства чиновницы», - отмечается в сообщении.

По убеждению детективов НАБУ, чиновник внесла заведомо недостоверные сведения в ежегодные е-декларации за 2015 (более 2,86 млн грн) и 2016 годы (более 4,67 млн грн).

Так, чиновница указала недостоверную стоимость квартиры, принадлежащей ей в городе Киеве: 1,06 млн грн вместо фактических почти 2,74 млн грн. Также не отражены автомобиль и два паркоместа, владельцем которых является ее бывший муж, с которым семейные отношения фактически прекращены.

«Следствие считает, что чиновник прибегла к таким действиям преднамеренно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у нее и членов ее семьи имущества», - отмечают в НАБУ.

Сообщается, что расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в январе 2017 года, по собственным наработкам.

Следует отметить, что по информации на сайте Государственной аудиторской службы, ведомство возглавляет Лидия Гаврилова, которая занимает эту должность с восьмого декабря 2015 года. До этого Гаврилова работала главой Государственной финансовой инспекции Украины.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали во Львове четырех должностных лиц нескольких коммерческих предприятий, объявив им о подозрении в хищении свыше 300 млн. куб. м. газа на сумму свыше 1,4 млрд грн.