Осень без дождей: завтра в Украине будет опять солнечно и морозно

Температура воздуха ожидается ночью в пределах 2-10 градусов мороза, днем потеплеет до +1+7, на юге и на Закарпатье до +10 градусов, сообщает Opogode.ua.

В западной части предполагается сухая погода. Температура воздуха ночью -2-8, местами до -10, днем +2+8, на Закарпатье до +10 градусов.

В северных областях осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -2-9, местами -10, днем +2+8 градусов.

В центральных областях - сухая ясная погода. Температура воздуха ночью -2-8 градусов, днем +3+9 градусов.

Читайте такжеНоябрь в Украине начнется арктическим холодом и гололедицей

На востоке Украины будет преобладать холодная сухая воздушная масса. Температура воздуха ночью -3-10 градусов, днем 0+ 6 градусов.

В южной части осадков не ожидается, лишь в Крыму местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем +4+10, в Крыму ночью 0+5, днем +7+12 градусов.

В Киеве 29 октября будет господствовать сухая погода. Температура воздуха ночью -4-8 градусов, днем +4+ 6 градусов.

Ветер в Украине ожидается восточный и юго-восточный, 5-12 м/с.