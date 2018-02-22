Впервые общались на украинском: к похищенному Грибу в России пустили консула

Ранее общение на встречах консула с Грибом по требованию администрации следственного изолятора происходило на русском языке под видеозапись.

Украинский консул впервые получил возможность пообщаться с похищенным на территории Беларуси и незаконно арестованным в Российской Федерации гражданином Украины Павлом Грибом на украинском языке.

Об этом в микроблоге Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ П.Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке", - заявила Беца.

"Должного лечения П.Гриб не получает. Требуем доступ украинских врачей к политзаключенному. В очередной раз требуем от РФ освободить Павла", - отметила пресс-секретарь МИД.

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Ранее общение на встречах консула с Грибом по требованию администрации следственного изолятора происходило на русском языке под видеозапись.

Как сообщал УНИАН, 8 февраля МИД выразил протест на отказ России допустить врачей к незаконно арестованному украинцу Павлу Грибу.

15 декабря решением Октябрьского районного суда Краснодара срок содержания под стражей Павла Гриба продлен до 4 марта 2018 года. 1 февраля Краснодарский краевой суд в РФ по результатам рассмотрения апелляции оставил это решение суда без изменений.