Запретили общаться на украинском и снимали на камеру: консулы встретились с задержанным в РФ Грибом

Российская сторона осуществляла видеофиксацию встречи консулов с похищенным в Беларуси 19-летним украинцем Павлом Грибом в СИЗО Краснодара. Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

«Состоялась очередная встреча представителей Генконсульства с Павлом Грибом. Сама встреча продолжалась чуть больше часа. По требованию администрации следственного изолятора общение происходило на русском языке под запись, то есть происходило еще видеодокументирование встречи, также в присутствии руководства следственного изолятора, и в частности присутствовал заместитель начальника и один из охранников, который собственно осуществлял видеодокументирование этой встречи», - сказал Погорельцев.

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«В этих условиях Павел сообщил, что условия его содержания в изоляторе удовлетворительные. Осуществляется регулярно медицинский осмотр», - отметил дипломат и добавил, что «осуществляется ежедневная прогулка во дворе этого учреждения в течение часа».

Погорельцев сообщил, что, по словам Гриба, «состояние здоровья у него не улучшилось». «Местные врачи прописали ему два препарата, но от их приема какого-то улучшения он не почувствовал, и даже также после употребления одного из них ему бывает плохо», - отметил дипломат.

Кроме того, Погорельцев сообщил, что сотрудники Генконсульства передали Грибу зимнюю обувь, предметы гигиены, продукты и теплые вещи, и добавил, что передача была составлена в соответствии с пожеланиями отца Павла - Игоря, который подготовил соответствующий перечень вещей.

«Пополнялся также его личный счет для приобретения соответствующих вещей в магазине СИЗО - продукты питания, бытовые вещи. Генконсульством уже несколько раз пополнялся счет. Адвокат также пополнял его», - сказал дипломат.

Как сообщал УНИАН, 28 августа член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа он поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка тоже должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В Гомеле он выяснил, что Павел находится в розыске по ст.205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи).

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе №5 в Краснодаре.

13 сентября суд в Краснодаре постановил арестовать Павла до 17 октября.

Российские следователи обвиняют Павла в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. Об этом говорится в переданном журналистам от адвоката парня фрагменте постановления об избрании меры пресечения украинцу. Его собираются судить за «преступление», предусмотренное ч.1 ст.205.1 УК РФ, за которое парню грозит от трех лет лишения свободы.