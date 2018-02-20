Командование воинской части Житомирщины уличили в хищении топлива (фото)

Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи четырех тонн горючего.

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой уличили командование одной из воинских частей Житомирской области в хищении горюче-смазочных материалов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Житомирской области.

Оперативники спецслужбы установили, что четверо злоумышленников с августа прошлого года подделывали документы на списание горючего, якобы использованного военной техникой при выполнении боевых задач в районе проведения АТО и тренировок на учебных полигонах.

Читайте такжеПродавцы топлива за год увеличили уплату акцизного налога на четверть«Списанное» топливо военные вывозили за пределы части в 200-литровых бочках и реализовывали фермерам и частным лицам из Житомирской и Винницкой областей.

Сотрудники СБ Украины задокументировали продажу дельцами пятидесяти тонн горючего в среднем по двадцать гривен за литр.

Правоохранители задержали двух фигурантов дела при попытке продажи четырех тонн горючего.

Во время обысков, проведенных 20 февраля в Житомирской, Винницкой области и по месту дислокации подразделений воинских частей, сотрудники СБУ изъяли документы и черновые записи, подтверждающие незаконное списание и реализацию горюче-смазочных материалов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины.