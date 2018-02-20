Афериста Андрея Швыдкого посадили за решетку (видео)

Андрей Швыдкый - сын депутата Киевоблсовета Николая Швыдкого, звезда разоблачительных сюжетов и уголовных хроник.

Аферист года по версии зрителей программы «Гроші» наконец получил свою заслуженную награду. Только вот вместо пьедестала - скамья подсудимых.

Андрей Швыдкый - сын депутата Киевоблсовета Николая Швыдкого, звезда разоблачительных сюжетов и уголовных хроник.

На его счету около 30 уголовных дел! Он предлагал машины за бесценок, принимал средства и исчезал.