Афериста Андрея Швыдкого посадили за решетку (видео)
18:22, 20 февраля 2018
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Андрей Швыдкый - сын депутата Киевоблсовета Николая Швыдкого, звезда разоблачительных сюжетов и уголовных хроник.
Аферист года по версии зрителей программы «Гроші» наконец получил свою заслуженную награду. Только вот вместо пьедестала - скамья подсудимых.
Андрей Швыдкый - сын депутата Киевоблсовета Николая Швыдкого, звезда разоблачительных сюжетов и уголовных хроник.
На его счету около 30 уголовных дел! Он предлагал машины за бесценок, принимал средства и исчезал.
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