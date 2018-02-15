В полицейский участок доставили около 30 участников столкновений под судом над Трухановым

19:29, 15 февраля 2018
Общество
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В полицию доставили около 30 участников столкновений под Соломенским райсудом / фото УНИАН

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«На данный момент в управление полиции доставлено около 30 активных участников события. У активистов изъяли два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические дубинки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. После установления анкетных данных доставленных лиц и предоставления объяснений их действиям будет дана правовая оценка», - сказано в сообщении.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину, который ранил полицейского, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кроме того, как добавили в полиции, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, Соломенский райсуд Киева избирал меру пресечения мэру Одессы Труханову. Суд пикетировали около 100 активистов организаций «Национальные дружины», С14, а также люди в черной форме с нашивками «Батальон «Донбасс»». Они требовали отправить мэра Одессы за решетку. Пикетчики пытались пройти в зал судебного заседания, но правоохранители помешали им. Позже возле суда произошли столкновения.

Во время столкновений один из полицейских получил огнестрельное ранение ноги.

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Теги: #полиция#суд Труханов#стычки суд Труханов
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