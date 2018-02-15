В полицейский участок доставили около 30 участников столкновений под судом над Трухановым

Среди задержанных мужчина, который подстрелил силовика.

В управление полиции доставили около 30 активных участников столкновений возле Соломенского райсуда Киева, где сегодня избирали меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

«На данный момент в управление полиции доставлено около 30 активных участников события. У активистов изъяли два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопические дубинки, гранату, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. После установления анкетных данных доставленных лиц и предоставления объяснений их действиям будет дана правовая оценка», - сказано в сообщении.

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Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Мужчину, который ранил полицейского, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Кроме того, как добавили в полиции, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 февраля, Соломенский райсуд Киева избирал меру пресечения мэру Одессы Труханову. Суд пикетировали около 100 активистов организаций «Национальные дружины», С14, а также люди в черной форме с нашивками «Батальон «Донбасс»». Они требовали отправить мэра Одессы за решетку. Пикетчики пытались пройти в зал судебного заседания, но правоохранители помешали им. Позже возле суда произошли столкновения.

Во время столкновений один из полицейских получил огнестрельное ранение ноги.