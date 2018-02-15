Суд начал избрание меры пресечения мэру Одессы Труханову (трансляция)

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

Соломенский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову, подозреваемому в завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Как передает корреспондент УНИАН, Специализированная антикоррупционная прокуратура просит суд избрать Труханову меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн.

Читайте такжеХолодницкий: расследование дела, в котором фигурирует Труханов, займет четыре месяца

Судья удовлетворил просьбу адвоката подозреваемого Александра Лисака и разрешил Труханову находиться не в клетке, а возле защитника.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля детективы Национального антикоррупционного бюро задержали Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением).

13 февраля детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении четырем должностным лицам мэрии Одессы, в том числе и городскому голове.

Трансляцию ведет Радио Свобода

14 февраля прокуроры САП подали в Соломенский райсуд ходатайство об избрании Труханову меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 50 млн грн. Кроме того, сторона обвинения просит суд избрать меры пресечения в виде залога в размере 30 млн грн заместителю Труханова и залога в размере по 10 млн грн другим фигурантам производства.