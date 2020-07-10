В популярных приложениях на iPhone произошел глобальный сбой

В число практически одновременно переставших работать приложений вошли: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music, monobank.

Пользователи iPhone по всему миру пожаловались на происходящие у некоторых приложений сбои в работе.

Как пишет The Verge, проблемы обладателей устройств на операционной системе iOS носят глобальный характер и могли возникнуть из-за Facebook.

Многие пользователи iPhone сообщили, что им не удалось запустить такие приложения, как TikTok, Spotify, Tinder, Viber, Pinterest, monobank, Нова Пошта, а также магазин приложений AppStore. При этом программы работают, если девайс не подключен к интернету.

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Отмечается, что проблема могла возникнуть из-за комплекта разработки программного обеспечения (SDK) Facebook, с помощью которого пользователи могут использовать профиль в соцсети для входа на другие сайты.

В Facebook отреагировали на сообщение о том, что их программное обеспечение может быть причиной неполадок и сообщили, что проводят расследование. У пользователей гаджетов на базе операционной системы Android не возникло трудностей с запуском приложений.

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