Ряд заклепок, найденных в поле в Норвегии, может быть свидетельством захоронения корабля эпохи викингов.

По мнению археологов, десятки железных заклепок, разбросанных по фермерскому полю в Норвегии, могут быть частью захоронения корабля викингов.

В 2015 году металлоискатель обнаружил три заклепки во время исследования поместья Ярлсберг на юго-востоке Норвегии. После того, как он сообщил властям о находке, группа археологов, оснащенная металлодетекторным оборудованием, спустилась на поле и раскопала еще семь заклепок, сообщает Sciencenorway.

Теперь, почти девять лет спустя, археологи раскопали в общей сложности 70 заклепок. Судя по размеру металлических частей, исследователи полагают, что заклепки использовались для скрепления деревянных досок длиной около 2,5 метров, что позволяет предположить, что там был похоронен довольно большой корабль эпохи викингов.

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"Мы нашли большое разнообразие заклепок, причем более длинные из них настолько велики, что, должно быть, пришли с большого корабля", - сказал руководитель раскопок Кристиан Лёхсен Рёдсруд, консультант Музея истории культуры Университета Осло в Норвегии Live Science. "Более крупные корабли сопоставимы с другими захороненными кораблями, которые мы нашли в Гокстаде и Осеберг, двух других местах с курганами в Норвегии".

По оценкам Рёдсруда, длина корабля составляла от 15 до 23 м. Однако исследователи не могут оценить дату корабля, поскольку не существует сохранившегося органического вещества, которое они могли бы датировать радиоуглеродом.

"Мы проверили верхний слой почвы, но пока ничего не нашли", - сказал Рёдсруд. "По моим оценкам, это где-то между 750 и 1000 годами нашей эры".

Помимо заклепок, археологи обнаружили два преспособление для лошадей - шипы, которые прикреплялись к копытам животных для сцепления в "ледяных условиях". Исследователи не удивлены тем, что обнаружили на этом месте предметы конничества, учитывая, что лошади, захороненные рядом с кораблями, являются "повторяющейся темой в погребальных обычаях эпохи викингов и являются типичным явлением, которого можно ожидать от захоронения корабля".

Фактически, существовало множество сообщений об археологических раскопках, в ходе которых викинги были похоронены вместе со своими верными конями.

В Норвегии известно около 15 захоронений кораблей викингов. По данным кафедры англосаксонского, норвежского и кельтского языков Кембриджского университета, хотя нет однозначного мнения о том, почему викинги хоронили свои корабли, они, возможно, верили, что суда можно использовать в загробной жизни.

По словам Рёдсруд, в расследовании еще слишком рано говорить о том, кому принадлежал корабль, но некоторые улики указывают на короля викингов.

"Корабль мог принадлежать Бьёрну Фарманну, королю Вестфолда", - сказал Рёдсруд.

Между 1917 и 1918 годами норвежский археолог А.В. Брёггер обнаружил другой курган на другой стороне поля и назвал его курганом Фармана. Он был убежден, что здесь зарыт корабль, но во время раскопок обнаружил только лопаты и носилки.

"Однако еще неизвестно, была ли догадка Брёггера верной. Пока рано говорить об этом", - сказал Рёдсруд.

Новости о викингах

Исследователи пролили потрясающий новый свет на необычную практику постоянной модификации тела в эпоху викингов, которая в некоторых случаях могла практиковаться как "обряд инициации".

Долгое время считалось, что татуировки были единственной формой постоянной модификации в Скандинавии в тот период, хотя конкретные археологические примеры этой практики еще не найдены.

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