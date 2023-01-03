Спутник выведут на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon-9 от компании "SpaceX".

Во вторник, 3 января 2023 года, в Соединенных Штатах Америки запустят на орбиту Земли украинский наноспутник PolyITAN-HP-30. Его создали специалисты КПИ им. Игоря Сикорского к 30-летию Независимости Украины.

Как сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины, запуск наноспутника в космос состоится с мыса Канаверал. Старт ракеты-носителя Falcon-9 от компании "SpaceX" должен состояться в 16:56 по киевскому времени.

"Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали ученые Национального технического университета Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" исключительно за бюджетные средства, которые предоставлялись Министерством образования и науки Украины в рамках реализации соответствующих проектов-победителей конкурсов научных исследований и разработок и договора базового финансирования", – говорится в сообщении.

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После вывода на запланированную орбиту наноспутник обеспечит реализацию научного эксперимента по исследованию эффективности функционирования тепловых труб (heat pipes) различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Отмечается, что трансляция события будет происходить на официальном ютуб-канале КПИ им. Игоря Сикорского. Она начнется в 16:00.

Запуск спутников в космос: последние события

В декабре 2022 года NASA запустила в космос американо-французский спутник для детального исследования водной поверхности Земли. Он использует передовые технологии микроволновых радаров для проведения измерений океанов, озер, водохранилищ и рек с высоким разрешением на 90% площади Земли.

В июле сообщалось, что США запустят 28 спутников для отслеживания гиперзвуковых ракет. Спутники для сбора инфракрасных данных и обеспечения сетевой связи начнут запускать в апреле 2025 года.

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