Спутник будет сканировать планету два раза в 21 день. В своей работе он использует передовые технологии.

Американо-французский спутник, запущенный в космос, проведет первое глобальное зондирование водной поверхности Земли.

Закрепленный на ракете Falcon 9 спутник для изучения топографии поверхностных вод и океанов использует передовые технологии микроволновых радаров для проведения измерений океанов, озер, водохранилищ и рек с высоким разрешением на 90% площади Земли, передает Reuters.

Спутник будет сканировать планету по крайней мере два раза в 21 день. Собранные данные используют для совершенствования моделей циркуляции океанов, улучшения прогнозов погоды и изменения климата и помощи в управлении запасами пресной воды в странах, подверженных частым засухам.

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Одной из главных задач миссии является изучение, как океаны поглощают атмосферное тепло и углекислый газ в процессе естественного регулирования глобальной температуры и помогает минимизировать изменения климата.

Сканируя моря с орбиты, спутник точно измерит тонкие различия в высоте поверхностей вод в районе небольших течений и вихрей, где, как считают ученые, происходит значительная часть поглощения тепла и углекислого газа океанами.

Понимание механизма, с помощью которого это происходит, ответит на важный вопрос что именно является переломным моментом, когда океаны начинают не поглощать тепло, а выделять его обратно в атмосферу, таким образом усиливая глобальное потепление.

Способность спутника различать мелкие особенности поверхности воды поможет изучать влияние повышения уровня океана на прибрежные районы.

Основной радар спутника работает в так называемом Ка-диапазоне микроволнового спектра, что позволяет ему работать сквозь облака и темноту, просматривая широкие участки земной поверхности. Это позволяет ученым охватывать большие географические территории быстрее, чем раньше.

Если в работе не будет сбоев, то спутник начнет присылать данные через несколько месяцев.

Исследования космоса

Ранее ученым с помощью телескопа "Хаббл" удалось получить снимок необычной галактики, который в дальнейшем поможет понять, как формировалась ранняя Вселенная.

Также ученые с помощью телескопа "Хаббл" заглянули в "сердце" гигантского скопления звезд в нашей Галактике. А еще сфотографировали галактику SMC, которую можно увидеть с Земли.

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