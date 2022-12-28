К ним можно будет подключаться прямо со смартфона без необходимости докупать специальное оборудование.

Компания SpaceX Илона Маска в среду, 28 декабря, запустила в космос первую партию спутников интернет-системы Starlink второго поколения. К ним можно будет подключаться прямо со смартфона без необходимости докупать специальное оборудование.

Об этом говорится в сообщение на сайте компании. Эти спутники, по данным SpaceX, намного мощнее 3300 спутников первого поколения. Как ранее говорил Илон Маск, к ним смогут подключаться обычные смартфоны с поддержкой 5G и электрокары Tesla.

Основная цель – обеспечить связью пользователей в местах, где нет сотовой сети. На первом этапе покрытие охватит всю континентальную часть США, Гавайи, часть Аляски и Пуэрто-Рико.

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Видео запуска новых спутников Starlink

Starlink в Украине – как работает и как подключиться

Комплексы интернет-системы Starlink предоставляют возможность получать качественный интернет в любых условиях и наиболее отдаленных регионах, что помогает украинским защитникам выполнять поставленные задачи. Они также используются в гражданских целях.

Накануне SpaceX Маска снизила цену на оборудование Starlink для Украины с $700 до $600. При этом стоимость самой подписки осталась неизменной и составляет $75 в месяц.

Напомним, в ноябре стало известно, что провайдер Starlink начнет ограничивать пропускную способность интернет-соединения в часы пик для тех пользователей, которые потребляют свыше 1 ТБ трафика в месяц.

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