На протяжении 117 тысяч лет ситуация оставалась напряженной.

Ученые из Восточнокитайского педагогического университета обнаружили, что по началу похолодания почти 99% человечества вымерло. В частности, около 900 000 лет назад выжили только 1 280 человек, и эта ситуация сохранялась в течение 117 000 лет.

Как пишет Daily Mail, ученые провели комплексное исследование, используя новую модель, предназначенную для тщательного изучения современных генетических линий. Это позволило получить представление о численности популяции предков. Ученые подробно изучили генетический материал 3 154 современных людей, включая как африканские, так и неафриканские популяции.

Отмечается, что массовое вымирание людей совпало с периодом значительных климатических изменений, обозначенных длительным оледенением, резким падением температуры морской поверхности и периодами засухи. Это также привело к исчезновению других видов, которые были источником пищи. По мнению ученых, этот сложный период в истории человечества совпадает с существованием нашего последнего общего предка с неандертальцами, а также еще одного вымершего вида людей — денисовцев.

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"Это вызывает много вопросов, например о местах, где жили эти люди, как они преодолели катастрофические климатические изменения и ускорил ли естественный отбор во время похолодания эволюцию человеческого мозга", - отметила старший автор исследования и-Сюань Пан.

В то же время британские эксперты в области эволюции человека Ник Эштон и Крис Стрингер усиливают серьезность этих выводов. По их словам, это исследование указывает на серьезный демографический голод, который охватил наших предков около 930 000 лет назад и длился почти 120 000 лет.

Последние научные открытия о людях

Недавно оказалось, что древние могли использовать уголь для удовлетворения потребностей металлургической промышленности, а также изготавливали муку задолго до появления земледелия.

В Испании ученые нашли прямые доказательства того, что еще 3 тыс. лет назад тогдашние люди употребляли галлюциногенные наркотики.

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