Ученые впервые выявили непосредственные доказательства того, что доисторические люди употребляли наркотики.

В Испании ученые нашли прямые доказательства того, что еще 3 тыс. лет назад тогдашние люди употребляли галлюциногенные наркотики.

Доказательства обнаружены в пещере на острове Менорка в Средиземном море, которую в древние времена широко использовали для ритуалов, передает Би-би-си. В частности, ученые выявили образцы волос в потайном помещении пещеры Эс Каррич на юго-западе острова, в которой были около 200 могил. Ученые считают, что захоронения в этой пещере проводились на протяжении 600 лет - до 800 года до нашей эры.

Авторы исследования протестировали найденные волосы, и результаты показали, что их хозяева употребляли наркотики растительного происхождения. Это самые ранние прямые свидетельства употребления наркотиков в Европе.

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В описании исследования сказано, что в последние 300 лет использования пещеры захоронение людей там проходило с исполнением некоего ритуала. Он предполагал, что у умерших отрезали прядь, окрашивали в красный цвет и помещали в контейнер, сделанный из дерева или рогов животных. Большинство контейнеров с волосами находились в основном погребальном помещении пещеры, рядом с телами умерших.

Однако пять из них были найдены отдельно, в небольшом пространстве в глубине пещеры, остававшемся запечатанным до недавнего времени. Ученые предположили, что эти несколько прядей могли принадлежать шаманам, проводившим погребальные ритуалы. Анализ волос показал, что их обладатели принимали три сильных психоактивных вещества: атропин, скополамин и эфедрин.

Исследователи также отмечают, что на крышках контейнеров с этими прядями были узоры в форме спиралей. Они считают, что это может указывать на то, что умерший находился в состоянии измененного сознания под действием галлюциногенов.

До этого свидетельства употребления наркотиков в доисторические времена в Европе основывались не на прямых доказательствах. Это были в основном изображения растений, из которых можно получить психоактивные вещества.

Другие исследования древней жизни

Ученые и археологи время от времени делают потрясающие открытия. Так, например, в Израиле археологи исследовали пещеру возрастом 2000 тыс. лет и заявили, что она может быть местом захоронения "повитухи Иисуса" Саломеи.

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