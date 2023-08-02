Новое исследование показало, что древние люди добывали уголь на северо-западе Китая около 3600 лет назад.

Древние люди могли использовать уголь для удовлетворения потребностей расширяющейся металлургической промышленности.

К такому выводу пришли археологи, проведя исследование, которое выявило самую раннюю добычу и использование угля людьми в качестве топлива, передает Іndependent. Новое исследование показало, что древние люди добывали уголь на северо-западе Китая около 3600 лет назад.

Интересно то, что время, когда люди начали систематически использовать уголь, оставалось неясным. До сих пор самая ранняя надежная запись, говорящая об использовании угля в качестве топлива, относилась к периоду китайской династии Хань примерно с 2152 по 1730 лет назад.

Видео дня

Хотя некоторые ученые также утверждали, что уголь мог использоваться во время бронзового века на севере Китая около 4000–3000 лет назад, однако достаточных подтверждений этому не было.

Теперь новый анализ на участке бронзового века в Синьцзянском автономном районе Китая позволяет по-другому посмотреть на на историю раннего использования угля людьми. Здесь ученые нашли уголь на раскопках возле реки Каши. По их данным, тут было большое поселение около 3600 и 2900 лет назад.

Ученые выявили доказательство того, что примерно 3800 лет назад древние жители региона начали выращивать несколько культур и приручать несколько видов скота, а также заниматься сложной обработкой бронзы. Это привело к резкому развитию местных сообществ с дальнейшим расширением их металлургической деятельности, которая требовала большего количества топливных ресурсов.

Исследование показало, что уголь, использовавшийся здесь в древности, был доступен всем как общий ресурс.

"Они пытались сжигать уголь со всех этих мест и поняли, что некоторые угли имеют лучшее качество, чем другие", - сказал один из авторов исследования Гуанхуи Дун из Университета Ланьчжоу в Китае.

"Интенсивный спрос на топливную энергию, вызванный растущим количеством населения и металлургическим производством, вместе с ограниченным древесным ресурсом в конечном итоге привели к... адаптации альтернативного источника энергии - угля", - утверждают археологи в итогах своего исследования.

Ученые отметили, что люди искали новые источники топлива для получения энергии с момента своего возникновения. Они подчеркнули, что первоначально для этого использовались растения еще около 790 тыс. лет назад, потом широко использовались древесина, древесный уголь и навоз.

Другие открытия археологов

Ученые время от времени делают удивительные открытия. Так, ранее ученые выяснили, что древние люди готовили муку задолго до появления земледелия. Это произошло еще в верхнем палеолите, и свидетельствуют об этом остатки овса в ступе, которой 32 тыс. лет.

Вас также могут заинтересовать новости: