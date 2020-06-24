Ученые доказали, что из черных дыр можно добывать энергию
Черные дыры можно использовать как генераторы энергии. Такое утверждение выдвинули ученые после успешного проведения эксперимента, призванного доказать теорию о том, что такие чрезвычайно массивные космические объекты могут производить энергию в ходе "чрезвычайно странной физики".
Как пишет The Independent, исследователи из Школы физики и астрономии Университета Глазго подтвердили работу Роджера Пенроуза за 1969 год. Тогда британский физик допустил, что энергия может быть создана путем погружения объектов, таких как ракета, в черную дыру и разделения их на двое. Затем возвращая обратно одну из половин, можно получить дополнительную энергию в процессе отдачи от вращения черной дыры.
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Пенроуз допускал, что эту энергию можно сохранить и использовать для того, чтобы питать целые миры. Однако, экспериментального его теорию проверить было невозможно. Поэтому он допускал, что с инженерной точки зрения это могли бы сделать разве что очень развитые внеземные цивилизации. В 1971 году физик Яков Зелдович допустил, что теорию Пенроуза можно проверить с помощью искривленных световых волн, проектируемых на вращающуюся поверхность. Однако для этого поверхность должна была бы делать минимум миллиард оборотов в секунду. Такое даже сейчас сделать вряд ли удастся.
Наконец ученые из Глазго нашли способ продемонстрировать эффект Пенроуза с помощью звуковых волн, которые достигают поверхности значительно медленнее. Используя круг динамиков, ученые послали звуковую волну в сторону пинопластового диска, который вращался. К тыловой стороне были прикреплены два микрофона, которые фиксировали, когда звуковые волны проходят через диск. В такой момент тон повышался на 30%. Это явление называют вращательным эффектом Допплера.
"Линейная версия эффекта Допплера всем известна. Феномен можно наблюдать, когда звучит сирена скорой, например. И кажется, что ее тон повышается с приближением машины к слушателю. Это происходит потому, что звуковые волны доходят до слушателя значительно чаще, когда машина близко. Вращательный эффект Допплера похож, но происходит в круговом пространстве. Если поверхность вращается достаточно быстро, частота может вести себя очень странно. Она может изменить полярность с положительной на отрицательную, а в ходе этого процесса отобрать немного энергии у вращательной поверхности", - пояснила соавтор эксперимента Марион Кромб.
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Во время эксперимента ученые обнаружили, что тон звуковой волны столкнулся с диском и опустился настолько низко, что человеческое ухо было не способно его услышать. Но после прохождения через диск звуковая волна была усилена на 30% по сравнению с начальным состоянием. По мнению ученых, это доказывает, что теория Пенроуза верна. И подобный эффект можно достичь и в случае черных дыр.
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