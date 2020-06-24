Ученые доказали, что из черных дыр можно добывать энергию

Теоретическое предположение такого процесса было сделано еще полвека назад, но сейчас исследователи смогли проверить его экспериментально.

Черные дыры можно использовать как генераторы энергии. Такое утверждение выдвинули ученые после успешного проведения эксперимента, призванного доказать теорию о том, что такие чрезвычайно массивные космические объекты могут производить энергию в ходе "чрезвычайно странной физики".

Как пишет The Independent, исследователи из Школы физики и астрономии Университета Глазго подтвердили работу Роджера Пенроуза за 1969 год. Тогда британский физик допустил, что энергия может быть создана путем погружения объектов, таких как ракета, в черную дыру и разделения их на двое. Затем возвращая обратно одну из половин, можно получить дополнительную энергию в процессе отдачи от вращения черной дыры.

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Пенроуз допускал, что эту энергию можно сохранить и использовать для того, чтобы питать целые миры. Однако, экспериментального его теорию проверить было невозможно. Поэтому он допускал, что с инженерной точки зрения это могли бы сделать разве что очень развитые внеземные цивилизации. В 1971 году физик Яков Зелдович допустил, что теорию Пенроуза можно проверить с помощью искривленных световых волн, проектируемых на вращающуюся поверхность. Однако для этого поверхность должна была бы делать минимум миллиард оборотов в секунду. Такое даже сейчас сделать вряд ли удастся.

Наконец ученые из Глазго нашли способ продемонстрировать эффект Пенроуза с помощью звуковых волн, которые достигают поверхности значительно медленнее. Используя круг динамиков, ученые послали звуковую волну в сторону пинопластового диска, который вращался. К тыловой стороне были прикреплены два микрофона, которые фиксировали, когда звуковые волны проходят через диск. В такой момент тон повышался на 30%. Это явление называют вращательным эффектом Допплера.

"Линейная версия эффекта Допплера всем известна. Феномен можно наблюдать, когда звучит сирена скорой, например. И кажется, что ее тон повышается с приближением машины к слушателю. Это происходит потому, что звуковые волны доходят до слушателя значительно чаще, когда машина близко. Вращательный эффект Допплера похож, но происходит в круговом пространстве. Если поверхность вращается достаточно быстро, частота может вести себя очень странно. Она может изменить полярность с положительной на отрицательную, а в ходе этого процесса отобрать немного энергии у вращательной поверхности", - пояснила соавтор эксперимента Марион Кромб.

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Во время эксперимента ученые обнаружили, что тон звуковой волны столкнулся с диском и опустился настолько низко, что человеческое ухо было не способно его услышать. Но после прохождения через диск звуковая волна была усилена на 30% по сравнению с начальным состоянием. По мнению ученых, это доказывает, что теория Пенроуза верна. И подобный эффект можно достичь и в случае черных дыр.

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