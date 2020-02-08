NASA нашло проблемы в программном обеспечении Starliner

Первый запуск Starliner в декабре 2019 года прошел в нештатном режиме. Неисправное программное обеспечение вынудило прервать беспилотную миссию.

Специалисты NASA, расследующие причины неудачного запуска космического корабля Starliner компании Boeing в декабре 2019 года, обнаружили «фундаментальные» проблемы с программным обеспечением компании.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на The Washington Post, изучение кода еще не закончено, пока неизвестно, сколько времени для этого потребуется, отмечают эксперты Boeing. По словам главы департамента исследований человека NASA Дуга Ловерро, о связи с выявленными ошибками кода и катастрофами двух Boeing 737 MAX говорить пока преждевременно.

Первый запуск Starliner в декабре 2019 года прошел в нештатном режиме. Неисправное программное обеспечение вынудило прервать беспилотную миссию, целью которой была МКС. Стыковка не удалась - Starliner вышел на незапланированную орбиту. 22 декабр корабль при участии NASA приземлился в пустыне в штате Нью-Мексико.