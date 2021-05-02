Космический аппарат Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Мексиканском заливе.
Читайте такжеКорабль Crew Dragon компании SpaceX пристыковался к МКСОб этом сообщает NASA.
Астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер от NASA и Соичи Ногучи из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) провели в космосе 168 дней, с 16 ноября 2020 года. Их возвращение – завершение миссии Crew-1, первого не тестового пилотируемого полета аппарата к Международной космической станции (МКС).
В 03:35 по киевскому времени корабль отстыковался от МКС и взял курс на Землю. Дорога домой заняла около семи часов.
После приводнения капсулу с астронавтами подняло поисково-спасательное судно GO Navigator.
Возвращения космического аппарата происходило ночью и стало для NASA первым ночным приводнением с 1968 года, когда корабль «Аполлон-8» вернулся с первой миссии на Луне.
Crew Dragon – это первый частный пилотируемый корабль производства компании SpaceX Илона Маска.
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