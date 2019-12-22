Корабль "Старлайнер" ошибся орбитой из-за настроек часов – его возвращают на Землю

Корабль должен был провести следующую неделю на МКС в рамках репетиции аналогичного полета с с командой космонавтов, запланированного на следующий год.

Новый космический корабль "Старлайнер" вернется на Землю на шесть дней раньше запланированного, поскольку его не удалось вывести на нужную орбиту и пристыковать к МКС.

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Об этом со ссылкой на агентство NASA и компании Boeing сообщает «Радио Свобода».

Ожидается, что борт, который вывели в космос без экипажа, приземлится на полигоне Missile Range в штате Нью-Мексико, США, в 6:45 по североамериканским восточному стандартному времени (в 13:45 часов по киевскому времени).

Корабль должен был провести следующую неделю на МКС в рамках репетиции аналогичного полета с участием команды космонавтов, запланированного на следующий год.

Однако вскоре после отделения от ракеты-носителя Atlas V двигатели корабля не активировались, как было запланировано, и это не позволило ему достичь нужной высоты, чтобы встретиться с космической станцией.

По подсчетам специалистов, корабль сжег слишком много топлива через несколько минут из-за неправильно настроенных часов. Поэтому руководству компаний придется вернуть "Старлайнер" на Землю, не завершив миссию.

В NASA и Boeing, утверждают, что корабль до сих пор «здоров» и в будущем планируется еще один запуск. Впрочем, точная дата еще неизвестна.

Запуск "Старлайнера" на орбиту является ключевым испытанием для авиакосмической компании Boeing, которая конкурирует с компанией Илона Маска SpaceX. Гигант авиации пытается восстановить способность NASA самостоятельно проводить пилотируемые запуски.

20 декабря "Старлайнер" стартовал на ракете-носителе "Атлас 5" к МКС. Вскоре после запуска NASA и производитель корабля, компания Boeing сообщили о нештатном выведении "Старлайнера" на орбиту.

Корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, однако выполнить стыковку с МКС не может. На борту "Старлайнера" находится антропоморфный манекен Роузи и около 270 кг груза для МКС.