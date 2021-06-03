В рамках миссии Davinci+ будет изучен состав атмосферы Венеры, чтобы понять процесс ее формирования и развития.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует направить две миссии для изучения Венеры в 2028–2030 годах.

На подготовку каждой миссии потребуется около $500 млн. Они станут первыми миссиями по изучению этой планеты с 1978 года.

«NASA выбрало две новые миссии к Венере- ближайшему к Земле соседу-планете. Цель миссий - понять, как Венера стала миром, похожим на ад, когда у нее имеется столько характеристик, сходных с характеристиками нашей планеты», - сообщается на сайте NASA.

Читайте такжеВ атмосфере Венеры нашли признаки жизни - СМИВ рамках миссии Davinci+ будет изучен состав атмосферы Венеры, чтобы понять процесс ее формирования и развития, и узнать, был ли там когда-то океан. Цель второй миссии Veritas — картирование поверхности Венеры для изучения геологической истории планеты, передает kommersant.

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Автор: Ирина Погорелая