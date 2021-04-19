Изучение этого пылевого кольца позволит ученым лучше понять, как зарождалась солнечная система и образовывались планеты.

Миссия NASA Parker Solar Probe дала ученым первый полный обзор орбитального пылевого кольца Венеры - совокупности микроскопических пылевых частиц, которые циркулируют вокруг Солнца по орбите Венеры.

Об этом сообщает Phys.org.

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Как сообщается, это первое изображение, показывающее пылевое кольцо планеты почти на 360 градусах вокруг Солнца.

Изучение пылевого кольца на орбите Венеры позволит ученым лучше понять, как зарождалась солнечная система и образовывались планеты, а также понять, откуда взялась эта пыль.

На протяжении десятилетий ученые, в основном, думали, что космическая пыль - это обломки комет и астероидов, но новое исследование предполагает, что пыльные бури на Марсе могут быть источником большей части пыли Солнечной системы.

Космическая пыль также может формировать строительные блоки звезд и планет, переносить газы между звездными системами и обеспечивать благоприятную среду для молодых планет.

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Автор: Екатерина Лиманская