Космический центр Esrange сейчас модернизируют.

Первая в Европейском союзе стартовая площадка для запуска спутников может появиться в Швеции. Объект может быть готов к лету 2022 года.

Об этом сообщает Euractiv.

Космический центр Esrange находится ряжом с городом Кируна, а это примерно в 200 км к северу от Полярного круга. Его основали в середине 1960-х годов и с тех пор здесь активно проводят исследования.

На модернизацию центра выделили 12 миллионов евро в рамках кредитного оглашения евро с Северным инвестиционным банком и государственной Шведской космической корпорацией. Планируется модернизировать ракетно-испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками.

Читайте такжеАстронавт ESA сделал фото Киева из космоса"С появлением нового космодрома он, скорее всего, станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, который предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска своих спутников", - отметил представитель Шведской космической корпорации Филипп Польссон.

Как ранее сообщал УНИАН, в Вашингтоне в посольстве Украины в США было подписано соглашение об участии Украины в программе Миссии 16 Международной космической станции, в рамках которого талантливые украинские школьники будут участвовать в программе NASA.

Автор: Анастасия Горбачева