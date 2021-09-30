Научные эксперименты юных украинских исследователей могут попасть на Международную космическую станцию.

Талантливые украинские школьники будут участвовать в программе NASA.

Как сообщает пресс-служба Минобразования, в Вашингтоне в посольстве Украины в США было подписано соглашение об участии Украины в программе Миссии 16 Международной космической станции.

"Впервые весь мир узнает о молодых украинских ученых. Научные эксперименты наших школьников отныне смогут попасть на Международную космическую станцию на орбиту Земли... ", - отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Такая возможность появилась у учащихся 5-11 классов благодаря инициативе Малой академии наук при поддержке Минобразования и посольства Украины в США.

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В соответствии с соглашением, в этом году Украина впервые примет участие в американской программе по развитию научного и STEM-образования, организованной Национальным центром образования наук о Земле и космосе США (NCESSE) и Институтом космической образования имени Артура Кларка (Arthur C. Clarke Institute for Space Education) при поддержке НАСА (NASA).

Работы школьников будут отправлять и тестировать на МКС, а сами участники увидят запуск ракеты Falcon 9 на мысе Канаверал.

Учителя, которые будут работать с юными исследователями, пройдут профессиональное обучение от экспертов программы в Вашингтоне.

Команды детей получат мини-лаборатории и должны предложить идеи для исследований в условиях микрогравитации на орбите планеты.

В результате 2-этапного конкурсного отбора две команды смогут отправить свои эксперименты на международную космическую станцию (МКС), где дальше ими будут управлять астронавты.

Запуск будет происходить на космическом корабле SpaceX Dragon на вершине ракеты Falcon 9. Участники команд-победителей смогут наблюдать за отлетом ракеты на историческое площадке 39A космического центра Кеннеди НАСА (Флорида), с которой запускались все миссии "Аполлона" на Луну. А потом - принять участие в научной конференции в Вашингтоне.

*** Программа SSEP специализируется на исследованиях микрогравитации. С момента основания в 2010 году в программе участвовали только школьники из США, Бразилии и Канады.

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Автор: Виктория Токарева