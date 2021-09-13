По данным Государственного космического агентства Украины, подготовка к запуску "Сич-2-30" ведется по Генеральному графику.

Запуск спутника дистанционного зондирования "Сич-2-30", намеченный на декабрь, станет первым шагом к созданию украинской группировки спутников на околоземной орбите.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский по итогам совещания в КБ "Южное".

По данным Государственного космического агентства Украины, подготовка к запуску "Сич-2-30" ведется по Генеральному графику. Резервная дата — январь 2022 года. Как сообщил Уруский, запуск спутника станет первым шагом в реализации Общенациональной целевой научно-технической космической программы на 2021-2025 годы. Документ находится на согласовании и в ближайшее время может быть вынесен на рассмотрение Кабмина.

Отметим, что КБ "Южное" весной 2021 года заключило контракт на вывод на орбиту спутника "Сич-2-30" с европейской компанией ISILAUNCH из Нидерландов, которая имеет соответствующее соглашение с SpaceX и уполномоченное на продажу услуг по выводу сопутствующей полезной нагрузки на ракетоносители Falcon-9.

Автор: Иван Бойко