Шнобелевскую премию учредил научный юмористический журнал в 1991 году "за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься".

Ракеты, управляемые голубями, крысы и свиньи, дышащие анусом, мертвая форель, которая умеют плавать, и пьяные черви - вот некоторые из необычных научных прорывов, которые стали лауреатами Шнобелевской премии этого года.

Как сообщает Independent, десять премий в различных научных категориях вручили представителям со всего мира.

Например, среди награжденных была работа американского психолога и бывшего профессора Гарварда Б. Ф. Скиннера, которого чествуют посмертно. В 1960 году он предложил использовать живых голубей для управления ракетами класса "воздух-земля". План состоял в том, чтобы поместить голубей внутрь ракеты под названием "Пеликан", которую можно было бы обучить отслеживать наземные и морские цели.

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Еще одно исследование из Токийского медицинского и стоматологического университета показало, что свиньи и грызуны могут дышать через анусы. Исследователи натирали слизистую оболочку прямой кишки, чтобы вызвать воспаление и увеличить приток крови, повышая эффективность доставки кислорода. Как сообщает издание, японские исследователи надеются однажды проверить этот подход на людях.

Также сообщается, что в 2022 году в Амстердамском университете исследователи хотели выяснить, как частицы, известные как "активная материя", могут двигаться самостоятельно. Для этого они использовали червей, которых напоили этанолом. Ради эксперимента черви представляли собой такие виды частиц. Исследователи смогли отсортировать червей по уровню их активности и впервые отсортировать активную материю.

Еще одно странное иследование было проведено в 2004 году. Доктор Джеймс Ляо из Гарварда хотел выяснить, сколько энергии требуется форели, чтобы плавать в бурной воде. Для этого он вставил в мышцы мертвой рыбы проволочные электроды и смоделировал компьютерные модели движений. Он обнаружил, что рыбы в неспокойной воде больше плывут по течению, чем против.

Шнобелевская премия

Шнобелевская премия - это юмористическая пародия на Нобелевскую премию, которая вручается за необычные и забавные научные исследования. Премия отмечает работы, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Основная цель - подчеркнуть важность нестандартного мышления и неожиданных открытий, которые могут показаться абсурдными, но часто поднимают интересные вопросы или ведут к серьезным научным выводам.

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