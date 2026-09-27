В Германии нашли крупнейший клад римских монет эпохи Адриана: в нем 934 денария

Эта находка является крупнейшим в Германии кладом монет эпохи Адриана и пятой в мире среди известных собраний денариев этого периода.

На поле в западной части Германии обнаружили клад из 934 римских серебряных денариев. Находка стала крупнейшим известным в стране собранием монет периода правления императора Адриана.

Общий вес серебра составляет около 3,1 кг. Археологи считают, что клад был спрятан во второй половине II века нашей эры, пишет Archaeologymag. Все началось с того, что первым несколько денариев обнаружил немецкий любитель поиска с металлоискателем Оливер Ридль. После того как он достал из земли 15 серебряных денариев, прибор продолжил сигналить.

Вместо того чтобы самому продолжать раскопки, Ридль сообщил о находке Управлениюя по охране археологических памятников Рейнланда (LVR). После этого на место прибыли археологи и раскопали клад полностью.

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Отмечается, что самая поздняя монета была отчеканена в 124 или 125 году нашей эры. Именно это позволяет археологам датировать клад периодом правления Адриана (117–138 годы нашей эры).

По данным LVR, эта находка является крупнейшим в Германии кладом монет эпохи Адриана и пятой в мире среди известных собраний денариев этого периода.

Самой старой монете еще тогда было более 270 лет

Особый интерес для археологов представляет состав клада. Большинство монет относится к периоду правления императоров династии Флавиев (69–96 годы нашей эры).

При этом самая старая монета значительно древнее остальных. Она была отчеканена еще в 148 году до нашей эры, во времена Римской республики.

Таким образом, на момент сокрытия клада этой монете было более 270 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, она продолжала быть в обиходе.

Сочетание старых и новых денариев указывает на то, что состояние владельца клада формировалось в течение длительного времени. Археологи предположили, что значительная часть денег могла быть собрана примерно к 100 году нашей эры, однако окончательно их спрятали уже при Адриане.

Почему владелец спрятал серебро

Точная причина, по которой почти тысяча серебряных монет оказалась в земле, остается неизвестной. Но размер клада говорит о том, что его владелец был серьезным богачом, онако его личность остается неизвестной.

Археолог Эрих Классен предположил, что владелец мог спрятать свои сбережения, чтобы защитить их. В Древнем Риме не существовало банков, поэтому хранение больших сумм в тайниках было одним из способов сохранить имущество.

Возможно, человек, спрятавший деньги, умер или по другой причине не смог вернуться за своим состоянием и никому не сообщил о месте тайника.

Исследовательница Рахель Отте из LVR изучила найденные денарии и сопоставила их стоимость с доходами римских военных.

В то время римский легионер получал около 300 денариев в год. При этом примерно половина жалованья уходила на питание и снаряжение.

Таким образом, чтобы накопить сумму, сопоставимую со стоимостью найденного клада, солдату пришлось бы откладывать все оставшиеся после расходов деньги примерно шесть лет.

Монеты нашли внутри древнего сосуда

Еще одной важной деталью стали обстоятельства сохранения клада.

Археологи извлекли плотное скопление монет из земли единым блоком и доставили его в реставрационную мастерскую музея LVR-Landesmuseum в Бонне. Перед тем как разделить земляной блок и извлечь отдельные монеты, специалисты провели его рентгеновское исследование.

На снимках удалось обнаружить фрагменты керамического сосуда, а также следы соломы. Это позволило предположить, что изначально серебряные денарии были сложены в горшок, внутри которого находилась соломенная подстилка.

За прошедшие столетия сельскохозяйственная обработка поля разрушила керамический сосуд, а его содержимое оказалось рассеяно в почве. Несмотря на это, археологам удалось собрать все 934 монеты.

Другие новости о кладах

Ранее сообщалось о монете почти столетней давности, которая стоит целое состояние. Например, в 2025 году одна из таких монет, которую выпустили в 1928 году, была продана на аукционе за $45 тыс.

Ранее сообщалось, что дайвер нашел клад всей своей жизни. Он обнаружил 30 тыс. древних монет в отличном состоянии. Но археологи не могут понять, откуда они взялись.

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