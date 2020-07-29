Приложение украинских разработчиков попало в топ чартов AppStore и GooglePlay

За первые три месяца после релиза приложение скачали больше миллиона раз. В последующие месяцы рост превзошел все ожидания разработчиков.

За полгода приложение по замене лиц на GIF-изображениях «Doublicat» украинского стартапа RefaceAI скачали больше 5 млн раз, рассказывает инвестор компании Сергей Токарев.

Релиз приложения украинских разработчиков состоялся 13 января 2020 года. По словам Токарева, Doublicat начал стремительно набирать популярность с первых дней после выхода. Связано это, по мнению инвестора и команды разработчиков, с уникальностью предложения.

«Приложения по замене лиц существуют на рынке уже давно. Но практически все они используют технологию CGI или 3D-моделирование. Во-первых, это серьезно ограничивает пользователя в выборе изображений для замены лиц. Во-вторых, изображение либо превращается в графику, либо серьезно теряет в качестве, – говорит Токарев, – В случае с Doublicat использовалась собственная технология RefaceAI, основанная исключительно на искусственном интеллекте. Результат – неограниченное количество возможностей и реалистичная картинка».

За первые три месяца после релиза приложение скачали больше миллиона раз. В последующие месяцы рост превзошел все ожидания разработчиков.

«На сегодня Doublicat установили больше чем на 5 миллионов смартфонов по всему миру. Сейчас ежедневное количество скачиваний достигает 400-500 тысяч», – делится статистикой Токарев.

Параллельно приложение украинских разработчиков прорывается в ТОП чартов AppStore и GooglePlay по всему миру. По словам инвестора, первый прорыв произошел 6 июля, когда Doublicat обошел TikTok и Приват24 в украинском AppStore и занял первую строку чарта. Такая ситуация повторялась несколько раз на протяжении последующих недель.

Сегодня Doublicat входит в ТОП-10 приложений в Таиланде, Малайзии, Брунее, на Филиппинах, в Кыргызстане и Казахстане, и входит в двадцатку самых популярных приложений в разделе «развлечения» в нескольких странах Европы. В американском AppStore Doublicat занимает 13 место в том же разделе.

Заинтересовались приложением и украинские звезды. Ольга Полякова выставила в Instagram видео Тины Кароль со своим лицом, а Jerry Heil выпустила клип на песню «Блогер», где использовала технологию RefaceAI для создания видеоряда.

Предыдущее приложение украинцев Reflect меняло лица на фотографиях. В прошлом году оно привлекло внимание Илона Маска, который «поменялся» лицом с Дуэйном Джонсоном в собственном Твиттере.

Yeah, I lift a little … pic.twitter.com/UAJdv8qSw1 — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2019

По словам Сергея Токарева, сейчас команда RefaceAI работает над усовершенствованием своего продукта, работой с видео и созданием технологии, которая позволит распознавать фейки на фото и видеофайлах в интернете.

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