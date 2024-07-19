Ученые нашли останки двух мужчин в Доме художников.

В Помпеях обнаружили новые останки людей, которые проливают свет на подробности трагедии, которая произошла почти 2000 лет назад. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Earth Science.

Многие жители древнего римского города задохнулись и погребены под пеплом и пемзой, выпавшими дождем в течение первых 18 часов после извержения Везувия. Другие люди погибли от сильной жары пирокластических волн, которые позже пронеслись по городу.

Недавно археологи обнаружили скелеты еще двух жителей. Находка показывает, что был еще один фактор, который еще больше усугубил ситуацию с извержением вулкана. Эти несчастные люди были раздавлены обрушившимися стенами.

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Хотя Помпеи известны уровнем детализации, с которым его жители сохранились до наших дней, здания часто находятся в плохом состоянии: с обвалившимися крышами, стенами и поваленными колоннами.

Одним из таких домов является Дом художников. Археологи работали над двумя самыми северными комнатами, включая кухню дома. В ходе работы они заметили, что обрушение стен не такое, как в других частях города.

Затем они нашли скелеты: двух мужчин, обоим около 50 лет, оба с серьезными переломами костей. У одного были переломы ребер, черепа, таза, конечностей и позвоночника. Вероятно, он бы умер практически сразу.

У второго были переломы правой ноги, обеих рук, черепа и таза, которые также могли привести к быстрой смерти. Но внимание исследователей привлекло другое. Кости мужчины были найдены свернутыми, руки над головой, как будто в защитной позе, со слабыми следами круглого объекта прямо над ним, например деревянного щита. Кажется, люди знали, что опасность неминуема из-за каменной кладки, и пытались себя защитить.

Более того, оба скелета были найдены не погребенными в вулканической пемзе, а поверх нее. Это позволяет предположить, что они пережили первую фазу извержения и пеплопад, но погибли в результате падения каменной кладки до того, как пришли пирокластические волны.

Этот дом и скелеты - свидетельства, которые наконец раскрывают истинные масштабы катастрофы.

Помпеи - что еще интересного нашли в разрушенном городе

В прошлом году в Помпеях во время раскопок специалисты нашли дом с печью, фресками и расписанными стенами. Также ученым удалось воссоздать искусство окрашивания тканей в Помпеях.

Недавно в Помпеях нашли строительную площадку, которая раскрыла секреты строительства Колизея.

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