Археологи отметили, что в ближайшее время туристам не смогут показать все эти находки, но увиденное потом превзойдет все их ожидания.

В Помпеях во время раскопок специалисты нашли дом с печью, фресками и расписанными стенами.

Также на месте находки были выявлены три человеческих скелета. Как предположили археологи, до извержения Везувия этот дом принадлежал богатому торговцу, передает Би-би-си. Находка сделана в секторе города, где раскопки велись более 100 лет назад и возобновились только в начале этого года.

Археологи рассказали, что в доме был большой зал, через отверстие в крыше видны львиные головы из камня, которые выполняли роль желобов, по которых дождевая вода попадала во внутренний фонтан.

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Однако, по примечанию специалистов, этот дом не похож на традиционные виллы помпейских богачей. Этот дом был жилищем торговца. Археологи обратили внимание, что в доме была огромная печь, в которой можно было выпекать 100 буханок в день. Скорее всего, считают ученые, здесь жил и работал состоятельный оптовый торговец, развозивший хлеб по всему городу.

Также археологи нашли в доме торговца три скелета – два женских и один детский. Судя по положению тел и месту, где их нашли, они пытались укрыться под лестницей от пепла и камней. Повреждения костей говорят о том, что на них падали тяжелые камни или черепица.

Археологи также раскопали стену, являющаяся настоящим произведением искусства. На ней есть эпизод из мифа об Ахиллесе, изображение храма, две рельефные желтые змеи.

Археологи отметили, что туристам увидеть все это в ближайшее время не суждено, но ожидание того стоит.

Раскопки в Помпеях

Город Помпеи был уничтожен из-за извержения вулкана Везувий в 79 году до н.э. Раскопки на месте древнего города ведутся с XIX века, но треть города все еще остается под слоем вулканического пепла.

За все время раскопок были обнаружены останки примерно 1500 людей, но, скорее всего, общее число жертв значительно больше.

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