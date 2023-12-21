Что из этого получилось специалисты обещают показать туристам.

Новый проект на территории археологических раскопок в Помпеях возродил древние методы окрашивания тканей, чтобы раскрыть детали повседневной жизни жителей города до того, как он был разрушен извержением вулкана в 79 году нашей эры.

Источником вдохновения для специалистов послужили найденные в ходе раскопок фрески, на которых изображены крылатые амуры, пишет The Independent. "Они очень близки к реальности", - сказал об изображениях директор археологического объекта Габриэль Зухтригель.

Для этого проекта Зухтригель привлек мастера-красильщика из Умбрии Клаудио Кутули, который использует красители, которые он делает из растений. Мастер использует корень марены розовой, для создания знаменитого помпейского красного цвета и скорлупу грецкого ореха для коричневого цвета, ягоды бузины для черного и серого и кардамон для янтарного, желтого и оттенков зеленого.

Видео дня

Используя помпейскую цветовую палитру, Кутули красит шарфы с мотивами, взятыми из фресок Дома Ветти, включая амуров. Богатый дом, как и вся Помпея, был погребен под пеплом. Половина прибыли от продажи шарфов пойдет на финансирование дальнейших усилий по восстановлению некогда большого города.

Фрески на археологических раскопках изображают богатых помпейцев, одетых в яркое фиолетовое, зеленое, розовое, синее и желтое. Цвета достигались путем кипячения окрашенных тканей в металлических чанах в мастерских, которыми управляли рабы, которые, напротив, носили простые коричневые туники.

Издание отмечает, что для Зухтригеля окрашиване текстиля - это еще один способ вернуть Помпеи к жизни для современных туристов.

"Это часть научного и культурного проекта, направленного на осознание того, что история - это не только большие памятники и красивые картины. Есть и другая история простой повседневной жизни которая часто не представлена в великих повествованиях"", - прокомментировал специалист.

Другие находки в Помпеях

Поразительный натюрморт с блюдом, напоминающим пиццу, был найден среди руин Помпей. Хотя на этой древней "пицце" не видно двух основных ингредиентов - помидора и моцареллы, и есть фрукт, отдаленно похожий на ананас, это блюдо вероятно было предком современной пиццы.

Вас также могут заинтересовать новости: