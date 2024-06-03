Болотная черепаха встречается в немногочисленных пресных или полупресных водоемах НПП "Тузловские лиманы".

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) живут интересные рептилии - краснокнижные болотные черепахи, которых ученые зафиксировали и обнародовали соответствующие фотографии.

По словам доктора биологических наук, сотрудника парка Ивана Русева, это редкий, занесенный в Красную книгу МСОП (Международный союз охраны природы) вид рептилий.

"Эта уникальная черепаха - аборигенный вид, очень важный и необходимый элемент водно-болотных экосистем в национальном природном парке "Тузловские лиманы". Маленькие черепашки обычно вылупляются с августа по октябрь и зиму проводят под землей, в кучах органики, или под песком. А этой весной, еще в начале мая, во время войны, на Тузловской Амазонии начался выход черепашек с зимовки", - рассказывает ученый.

Видео дня

По его словам, из земли черепашки появляются обычно, когда температура воздуха достигает до 20 градусов тепла. Первую зиму молодые черепахи проводят в земле, питаясь за счет желточного мешка, расположенного на брюшных щитках пластрона. Болотная черепаха в пределах нацпарка встречается в немногочисленных пресных или полупресных водоемах НПП "Тузловские лиманы" - низовьях малых рек Хаджидер, Алкалия, в зоне Джантшейского лимана и Малого Сасыка.

Как правило, эти редкие рептилии держится вблизи водоемов, но может удаляться во время размножения иногда на значительное расстояние.

"Известно, что у болотной черепахи существует температурное определение пола потомства: при температуре инкубации яиц выше +30°C из них появляются только самки, а при температуре ниже +27°С - только самцы. При промежуточных значениях температур, могут появляться детеныши обоих полов. Черепахи хорошо плавают и ныряют, долго могут оставаться под водой", - пишет Русев.

Он добавляет, что в обычных условиях черепахи, которые плавают и кормятся в водоеме, всплывают на поверхность через каждые 15-20 минут.

Животные в парке "Тузловские лиманы"

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) зафиксировали редкую птицу - кулика-долгонога. На лиманы заповедника грациозные птицы прилетели из Африки. Во время весеннего перелета кулики-долгоноги держатся небольшими стайками и парами. Селятся на берегах солоноватых озер и озер со значительными площадями мелководья и голыми илистыми берегами. Замечено, что эти птицы "живут" или небольшими колониями по несколько пар, или отдельными парами. Питаются кулики преимущественно водяными насекомыми и их личинками, червями.

Вас также могут заинтересовать новости: