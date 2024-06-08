Ее тело обнаружили в животе рептилии на следующие сутки. Она стала не первой жертвой этих огромных рептилий.

В Индонезии гигантский сетчатый питон съел женщину. Ее тело обнаружили в животе рептилии на следующие сутки.

Как сообщает Би-би-си, женщина пропала в лесу, недалеко от дома, когда шла на рынок. Супруг женщины забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей на поиски. На следующий день они нашли в зарослях 6-метрового питона с большим вздутием живота.

Жители деревни, заподозрили худшее и разрезали животное и обнаружили женщину в желудке змеи.

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"Если бы я был с ней в тот день, питон бы не осмелился к ней прикоснуться. Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить. Мне очень жаль нашу семью", - прокомментировал случившееся муж погибшей. Теперь он остался сам с четырьмя детьми.

Нападения питонов на людей

Это не первый случай нападения питонов на людей в Индонезии. В 2022 году сборщицу каучука проглотил питон на острое Суматра. "Жертва была найдена в желудке змеи", - писали тогда местным СМИ. Тогда же начальник местной полиции добавил, что на момент обнаружения ее тело выглядело почти неповрежденным.

С 2017 года в Индонезии таким образом погибли четыре человека.

Иногда питоны недооценивают размеры добычи. В 2005 году питон пытался проглотить аллигатора. Но аллигатор оказался слишком большим дня него, поэтому питон разорвался в процессе поглощения.

Справка. Сетчатый питон является самой длинной змеей в мире, ее размер превышает 6,25 м. При этом самый длинный из известных науке сетчатых питонов был найден в 1912 году и достигал 10 м.

Эти питоны живут в Юго-Восточной Азии. В джунглях Индонезии обитает большая их популяция.

Сетчатые питоны отлично плавают и могут заплывать даже в открытое море.

Охотятся они в темное время суток, а днем отдыхают на деревьях, или в пещерах.

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