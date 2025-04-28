Герпетолог отметил, что укус гадюки не является смертельным для здорового человека, но бывают случаи анафилактического шока.

Сейчас у змей начался период спаривания, что объясняет в частности их повышенную активность, из-за которой они и попадают на глаза людей. Об этом рассказал президент Украинского герпетологического общества Александр Зиненко в эфире Киев24, комментируя информацию в СМИ, что в Бучанском районе Киевской области обнаружили гадюку.

"То, что гадюка там обнаружена, это означает, что она всегда там была. Просто люди ее не замечали", - сказал Зиненко. Судя по обнародованным фото, по его словам, это была обычная гадюка.

Специалист отметил, что укус гадюки не является смертельным для здорового человека. Просто после этого надо обратиться к врачу.

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"Это не смертельная опасность. Укус гадюки неприятен. Но для здорового человека в большинстве случаев не смертелен. Исключением может быть если есть аллергия, непереносимость. И это так же как и с пчелами, осами, с любыми ядовитыми существами. У кого-то может наступить анафилактический шок и тогда будет действительно плохо. Поэтому когда змеи есть в районе, то надо всегда иметь гистаминные, противоаллергические препараты дома. И после укуса надо обратиться к врачу", - сказал Зиненко.

Он также отметил, что первыми змеи не нападают. Даже в период повышенной активности. Герпетолог объяснил:

"Гадюка никогда не нападает первая. Укусит она, если вы попытались ее убить - схватили, ловили, облили кипятком и тому подобное.

По словам Зиненко, во время активности змеи чаще всего и попадут в поле зрения людей.

"Для змей оптимальная температура примерно 31 градус, они греются на солнце. Соответственно, когда холодно, начало сезона, или конец сезона (активности), воздух холодный, но солнышко греет, они вылезают погреться на солнце. Весной к этому добавляется еще и активное поведение - поиск партнеров. Потому что у них как раз сейчас период спаривания. Самцы змей активно разыскивают самок. И именно весной происходит большая часть встреч (людей) с гадюками. Нельзя сказать, что они в это время более агрессивны, но из-за повышенной активности, повышенной подвижности они чаще сталкиваются с людьми, заползают на территорию населенных пунктов, где их никогда не было", - пояснил Зиненко.

Он отметил, что через неделю-две у змей закончится период спаривания и они будут оставаться в тех местах, где живут.

"Самцы сократят свою активность и вы их почти не увидите. И так до осени. Осенью бывает осенняя миграция в поиске мест зимовки. Это места, которые могут быть расположены где-то на холмике, на опушке леса. Они туда сползают. И чтобы туда попасть, могут пересечь или дорогу, или чей-то участок приусадебный и так далее", - рассказал специалист.

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