Уникальное фото: НАСА сделало снимок сразу двух явлений над Землей

На одном снимке удалось запечатлеть свечение воздуха и полярное сияние.

Астронавты НАСА сделали фото сразу двух явлений над Землей.

Уникальный снимок был опубликован на официально Instagram-аккаунте НАСА.

Как сообщается, два самых ярких явления в верхних слоях атмосферы Земли, полярное сияние и свечение воздуха, встретились незадолго до рассвета на этой фотографии, сделанной 16 марта астронавтом на Международной космической станции.

"Волнистые зеленые лучи северного сияния с красными вершинами, кажется, пересекали приглушенную красно-желтую полосу свечения, когда станция проходила к югу от полуострова Аляска. Восходящее позади Земли Солнце добавило темно-синего цвета на горизонте", - говорится в сообщении.

Хотя они и появляются на одинаковых высотах, полярное сияние и свечение воздуха вызываются разными физическими процессами. Свечение атмосферы - это излучение света в результате химического взаимодействия кислорода, азота и других молекул в верхних слоях атмосферы. А полярные сияния возникают в результате взаимодействия солнечной энергии и магнитного поля Земли. ⁣

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Перевод: Екатерина Лиманская