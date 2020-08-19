Уникальное фото: НАСА сделало снимок сразу двух явлений над Землей
Астронавты НАСА сделали фото сразу двух явлений над Землей.
Уникальный снимок был опубликован на официально Instagram-аккаунте НАСА.
Как сообщается, два самых ярких явления в верхних слоях атмосферы Земли, полярное сияние и свечение воздуха, встретились незадолго до рассвета на этой фотографии, сделанной 16 марта астронавтом на Международной космической станции.
"Волнистые зеленые лучи северного сияния с красными вершинами, кажется, пересекали приглушенную красно-желтую полосу свечения, когда станция проходила к югу от полуострова Аляска. Восходящее позади Земли Солнце добавило темно-синего цвета на горизонте", - говорится в сообщении.
Хотя они и появляются на одинаковых высотах, полярное сияние и свечение воздуха вызываются разными физическими процессами. Свечение атмосферы - это излучение света в результате химического взаимодействия кислорода, азота и других молекул в верхних слоях атмосферы. А полярные сияния возникают в результате взаимодействия солнечной энергии и магнитного поля Земли.
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