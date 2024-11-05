Окаменелости сохранялись в течение относительно короткого периода в стабильных условиях, а не в результате серии вулканических событий.

Древняя экосистема, сохранившаяся в формации Исянь, предлагает некоторые из самых исключительных в мире образцов ископаемых.

Ранее ученые считали, что их сохранение было связано с извержениями вулканов. Они предполагали, что извержения быстро похоронили и сохранили организмы в слоях горячего пепла, пишет Interesting Engineering.

Новое исследование опровергает эту гипотезу. Ученые утверждают, что отличное сохранение было обусловлено более распространенными процессами, такими как периодическое накопление осадков из-за сезонных дождей и обрушение нор животных, что создало бескислородную среду, благоприятную для окаменения.

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Ископаемые Исянь оставались нетронутыми до 1980-х годов, когда местные жители обнаружили необычайно хорошо сохранившиеся существа. Это вызвало "золотую лихорадку" ископаемых, когда образцы продавались по высоким ценам и подпитывали масштабные раскопки.

Она вскоре прославилась своими непревзойденными находками окаменелостей: они сохранили такие тонкие детали, как перья, мех, чешую, внутренние органы и даже содержимое желудка.

Некоторые образцы сохранились настолько хорошо, что изображают животных в последние мгновения их жизни. Среди этих сокровищ - первые известные пернатые нептичьи динозавры, которые углубили наше понимание того, как современные птицы эволюционировали от своих предков-динозавров.

Исследователи определили, что эти окаменелости датируются сжатым периодом около 125,8 миллионов лет назад, охватывающим менее 93 000 лет. Этот временной интервал предполагает, что окаменелости сохранялись в течение относительно короткого периода в стабильных условиях, а не в результате серии вулканических событий.

Пол Олсен, соавтор исследования и палеонтолог из обсерватории Земли Ламонт-Доэрти Колумбийского университета, считает, что новые результаты подчеркивают распространенную человеческую тенденцию предполагать "чрезвычайные причины для обычных событий".

В отличие от теории вулканической катастрофы, ископаемые останки Исяня не показывают никаких признаков экстремальных условий, типичных для пирокластических потоков, которые сжигают, калечат и скручивают тела в характерной "кулачной позе" из-за сильного жара. Многие ископаемые останки сохранились с конечностями животных, прижатыми к телу, что позволяет предположить, что они могли быть нетронуты и даже спать в момент смерти.

Ученые утверждают, что периодические дожди ускоряли накопление осадка, особенно в озерной среде, где недостаток кислорода еще больше замедлял разложение. Этот процесс сохранил не только скелеты, но в некоторых случаях и мягкие ткани.

Согласно исследованию, обрушение нор могло способствовать сохранению останков. Крупные динозавры могли дестабилизировать почву во время своего движения, вызывая внезапные обвалы, которые заживо хоронили более мелких животных.

Олсен полагает, что подобные ископаемые клады могут существовать в других местах, особенно в регионах, которые когда-то имели схожие условия окружающей среды. По его словам, основным фактором, ограничивающим такие открытия, являются стоимость и усилия, необходимые для систематических раскопок, особенно в густонаселенных районах, где земля очень ценна.

Новости об изучении динозавров

В США палеонтологи обнаружили окаменелость "обитателя болот", который жил еще во времена динозавров. Останки этого древнего млекопитающего откопали в городе Рейнджли, штат Колорадо.

Это млекопитающее имело размер примерно, как ондатра, и могло бегать по болотам Колорадо около 70-75 миллионов лет назад. Благодаря этому у исследователей складывается представление о разнообразной экосистеме, которая существовала в штате в позднемеловой период.

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