Фрагмент кости показал, что животное было на 30 процентов больше, чем ранее известные образцы Phorusrhacid.

Форорацидовые "ужасные птицы" обитали на территории нынешней пустыни Татакоа в Колумбии около 12 миллионов лет назад среди броненосцев размером с автомобиль, гигантских ленивцев и саблезубых сумчатых.

Недавно проанализированные ископаемые показали, что этот экземпляр был намного крупнее своих сородичей, рост которых оценивается от 1 до 3 метров, пишет ScienceAlert.

Биолог-эволюционист Федерико Дегранж из Аргентинского центра исследований в области наук о Земле и его коллеги обнаружили, что берцовая кость древней птицы была повреждена зубами родственника крокодила, пурусзавра, который достигал длины до 9 метров. Это исследование было опубликовано в журнале Papers in Palaeontology.

Видео дня

"Мы подозреваем, что ужасная птица могла умереть из-за полученных травм, учитывая размеры крокодилов 12 миллионов лет назад", - рассказал палеонтолог Университета Джонса Хопкинса Сиобхан Кук.

Утверждается, что у фороракосов были массивные клювы, из-за чего они выглядели неуклюже с тяжелой верхней частью. Это, а также анатомия их черепа, говорит о том, что птицы были эффективными хищниками. Кук пояснил:

"Ужасные птицы жили на земле, имели конечности, приспособленные для бега, и в основном питались другими животными".

Отмечается, что фороракосы вымерли задолго до появления людей. Фрагмент кости показал, что животное было на 30 процентов больше, чем ранее известные образцы Phorusrhacid. Ученые подозревает, что это может быть новый вид, но его ограниченное количество останков означает, что они не могут исключить возможность того, что он принадлежит к ранее обнаруженным ужасным птицам, таким как Titanis.

Найденные на земле коллекционером окаменелостей в пустыне Татакоа, останки представляют собой самого северного Phorusrhacid, найденного в Южной Америке. В среднем миоцене, до того, как Южная и Северная Америка были соединены, эта область была пышной и тропической. Такие условия обычно способствуют разложению, снижая вероятность окаменения.

Редкость окаменелостей Phorusrhacid в этом регионе также может указывать на то, что эти виды были высшими хищниками, которые, как правило, живут в гораздо меньшей плотности, чем их добыча.

"Тот факт, что подавляющее большинство форорацидов было найдено на юге Южной Америки, и что они появились совсем недавно в плиоценовых отложениях на юге Северной Америки, дае основания предполагать, что ужасные птицы имеют южноамериканское происхождение", - отметили ученые.

Окаменелость была проанализирована с помощью 3D-сканирования, выделив глубокие ямки, уникальные для ног форорацидов.

Гигантские нелетающие птицы, которые являются предметом кошмаров, эволюционировали независимо друг от друга несколько раз с тех пор, как нелетающие динозавры встретили свой конец, включая австралийских "демонических уток" и гасторнисов из Северной Америки и Европы.

Новости о древних животных

Бразильские исследователи обнаружили окаменелость рептилии возрастом 237 миллионов лет, которая может быть предшественником динозавров, хотя она размером всего с небольшую собаку. Ученые нашли новый вид силезавридов - вымершего семейства из позднего триасового периода.

Вас также могут заинтересовать новости: